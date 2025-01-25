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Ramazan ayı hazırlığı başladı: Fahiş fiyatın önüne geçmek için 40 bin hayvan tedarik edilecek

25.01.2025 09:59
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Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi. ESK, "Ramazan ayının başına kadar 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır" sözlerini kullandı.

Ramazan ayı hazırlığı başladı: Fahiş fiyatın önüne geçmek için 40 bin hayvan tedarik edilecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.

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40 BİN CİVARINDA HAYVAN TEDARİK EDİLECEK

Açıklamada, "Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

ET-FİYATLARI

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Et ve Süt Kurumu hayvan
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