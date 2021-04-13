2021 senesinde İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyeleri için emekliye zam müjdesi verdi. Peki Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri 1500 mü olacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk kez 2018 senesinde verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden ödenmeye devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde verdi ve bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyeleri bilindiği üzere bayramdan önce ödeniyor. Bu sene ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi şekilde açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin edilmekte.

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10 ve12 Mayıs 2021

Kurban Bayramı İkramiyesi: 12 ve 16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'nin yapmış olduğu habere göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olabilecek.

