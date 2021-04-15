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Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

15.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her dini bayram öncesinde 1000 TL olarak ödenen emekliye bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Yılda iki kez olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeler, bayramlardan önce 1000’er TL olarak ödeniyor.

Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

2018’den beri ödenen Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri, her bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Şehit yakınlarına, gazilere, emeklilere, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlara yönelik verilen emekliye 1000 TL bayram ikramiyeleri, mayıs ayının ilk haftası yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

13 Mayıs 2021’de Ramazan Bayramı'nın birinci günü kutlanacak. Emeklilere Ramazan bayramlarda verilen ikramiyeler bayramlardan önce verilecek. Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle erken ödenmişti.

Yaklaşık 3 sene evvel emeklilere bayramlarda 1000’er TL ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ortasına doğru yapılacağını açıkladı.

Ayrıca pandemi döneminde alınan tedbirler dâhilinde en düşük emekli maaşını bin 500 TL’ye çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 TL’den başladığını anımsatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Ramazan ve Kurban olmak üzere senede 2 defa ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'den emekli aylığı alanların dışında, vazife malullüğü aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, gaziler, şehit yakınları, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

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Ramazan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok mu zor bununla ilgili bir açıklama yapmak.. Kaç TL ödenecek ayın kaçında verilecek... Ayrıca geçen yıl pandemiden dolayı erken den. verilmişti ne oldu pandemimi bitti...,.....

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