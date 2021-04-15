Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

2018’den beri ödenen Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri, her bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Şehit yakınlarına, gazilere, emeklilere, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlara yönelik verilen emekliye 1000 TL bayram ikramiyeleri, mayıs ayının ilk haftası yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

13 Mayıs 2021’de Ramazan Bayramı'nın birinci günü kutlanacak. Emeklilere Ramazan bayramlarda verilen ikramiyeler bayramlardan önce verilecek. Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle erken ödenmişti.

Yaklaşık 3 sene evvel emeklilere bayramlarda 1000’er TL ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ortasına doğru yapılacağını açıkladı.

Ayrıca pandemi döneminde alınan tedbirler dâhilinde en düşük emekli maaşını bin 500 TL’ye çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 TL’den başladığını anımsatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını ifade etti.