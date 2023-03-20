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RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023: Ramazan pidesi ne kadar oldu, kaç TL? Türkiye genelinde tek fiyat!

20.03.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan pidesi fiyatları, Onbir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fırınlarda Ramazan hazırlıkları başladı. Türkiye genelinde 300 gramlık pide aynı fiyattan satışa sunulacak. Peki,Ramazan pidesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023: Ramazan pidesi ne kadar oldu, kaç TL? Türkiye genelinde tek fiyat!

Ramazan pidesi fiyatı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. 300 gramlık pide Ramazan ayı süresince Türkiye genelinde 10 TL'den satılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fırınlarda Ramazan hazırlıkları sürüyor. İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatları...

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RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Buna göre; Ankara’da 2022'de 250 gramı 5 TL'den satılan Ramazan pidesi bu sene 300 gramı 10 TL olacak. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi ise 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 TL'den satılacak.

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RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satışa sunulacak.

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul’da ise Ramazan pidesi fiyatları ise henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığı takirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan pidesi

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