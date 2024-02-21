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  4. Ramazan pidesi için ilk rakam geldi! Fırıncılardan açıklama: '20 liradan satılsın' diye teklif verdiler

Ramazan pidesi için ilk rakam geldi! Fırıncılardan açıklama: '20 liradan satılsın' diye teklif verdiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.02.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Ramazan pidesi kaç TL olacak? Ramazan ayına kısa bir süre kala telaş başladı. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı fiyatlar ile ilgili konuştu. İlk başvurunun Sakarya’dan geldiğini söyleyen Balcı, 20 liradan satılması için teklif verildiğini açıkladı. Böylece Ramazan pidesi fiyatlarında ilk ipucu da gelmiş oldu.

Ramazan pidesi için ilk rakam geldi! Fırıncılardan açıklama: '20 liradan satılsın' diye teklif verdiler

Gözler iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesine çevrildi. Sık sık Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatları ile ilgili uyarılar gelmeye devam ederken ekmek ve pideye zam geleceği de sıklıkla konuşuluyor. Fırıncılar Ramazan için hazırlanırken bir yandan da un fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmek ve pide için zam talep ediyor. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve pide fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"FIRINCILARIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı Haber Global’e yaptığı değerlendirmede “Ekmek ve pide zammı için görüşmelerimiz devam ediyor. Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATLARI BİLE İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞİYOR

Öte İstanbul'da ekmek fiyatları ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı illerde 10 liradan satılan 200 gramlık ekmek bazı illerde ise 15 liraya kadar çıkabiliyor. Bu duruma İzmir ve Ankara dahil Türkiye genelinde de rastlanabiliyor.

2023 yılı Ramazan ayında 300 gramlık pide 10 TL’den satılıyordu. Ekmeğin fiyatı ise 5 TL idi. Vatandaşların gözü şimdi Türkiye Fırıncılar Odası'nın alacağı kararda. Karar önümüzdeki hafta açıklanacak.

SAKARYA’DA FİYAT BAŞVURUSU YAPILDI

Sakarya Fırıncılar Odası, 330 gram ramazan pidesinin 20 liradan satışı için Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (SESOB) tarife başvurusunda bulundu.

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Ramazan pidesi
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