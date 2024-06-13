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Raporlu ilaçlar için yeni gelişme: Liste belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 10:25
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Raporlu ilaç yazdıran hastalar için yeni dönem başladı. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1858'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vatandaşların SMS yoluyla ilaçlara dair bilgilendirileceğini duyurdu.

Raporlu ilaçlar için yeni gelişme: Liste belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre aile hekimlerine arık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verildi. Böylelikle raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasını alıntıladı, "Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858’e çıkardık." açıklamasını yaptı. SGK, ilaçların listesini yayımladı.

Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858’e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuz’un vatandaşlarımıza atacağı SMS’ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.


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