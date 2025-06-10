Rekabet Kurulu'ndan dev içecek markasına soruşturma! "Rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik..."

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

2021 YILINDA SUNULAN TAAHHÜTLERE UYULUP UYULMADIĞI DA İNCELENECEK

Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

(AA)