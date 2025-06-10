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Rekabet Kurulu'ndan dev içecek markasına soruşturma! "Rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik..."

Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarıyla bilinen Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan dev içecek markasına soruşturma! "Rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik..."
Begüm Özkaynak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

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2021 YILINDA SUNULAN TAAHHÜTLERE UYULUP UYULMADIĞI DA İNCELENECEK

Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

(AA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola rekabet kurulu
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