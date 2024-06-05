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Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza: 100 bin TL'ye dayandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 15:45
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Firmaya 100 bin TL'ye yakın para cezası verildi.

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza: 100 bin TL'ye dayandı

Rekabet Kurulu, CHI, BioSilk, Plex markalarıyla saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 93 bin 776 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

LİSTE FİYATINDAN DÜŞÜK SATANLARA MÜDAHALE EDİLMİŞ

Soruşturma kapsamında, CHI Kozmetik'in özellikle e-ticaret satış kanalı üzerinden satış yapan yeniden satıcılarının fiyatlarını izlediği, belirlenen liste fiyatlarından düşük fiyata satan satıcılara müdahale ettiği belirlendi.

e-Ticaret platformlarında ürün satışı yapan yeniden satıcıların liste fiyatlarına uymaması durumunda ise mağaza kapama veya mağaza yetkisinin geri alınması gibi yaptırım mekanizmalarının tehdit unsuru olarak öne sürüldüğü ve uygulamaya koyulduğu tespit edildi.

Kurul, firmanın, bu gerekçelerle Kanun'u ihlal ettiği sonucuna ulaştı.

Bu kapsamda, CHI, BioSilk, Plex markalarıyla saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik'e, kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 93 bin 776 lira idari para cezası verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Rekabet Kurumu kozmetik
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