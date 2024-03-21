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Rekabet Kurulu'ndan kozmetik şirketine rekor ceza

21.03.2024 11:52
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Rekabet Kurulu,'nun Oriflame hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Kozmetik şirketine 4,4 milyon lira ceza kesildi.

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik şirketine rekor ceza

Rekabet Kurulu'nun Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı ve firmaya 4,4 milyon lira ceza kesildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan internet satışlarının kısıtlanması ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt, yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından ise uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza kozmetik rekabet kurulu
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