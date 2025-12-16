FİNANS

Rekabet Kurulu'ndan o firmaya soruşturma!

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurulca, söz konusu şirketin, eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu, uyguladığı çeşitli indirimlerle hakim durumunu kötüye kullandığı ve sözleşme hükümleriyle yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtladığı şüphesiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Buna göre, Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak, Orzaks hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin, ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

