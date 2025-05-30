FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan o markaya milyonlarca lira para cezası! Her sene düzenli olarak... Bayilerine yazı gönderildi

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 11,4 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan o markaya milyonlarca lira para cezası! Her sene düzenli olarak... Bayilerine yazı gönderildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Arzum Elektrikli Ev Aletlerinin, bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiğinin ve doğrudan satış yaptığı bazı bayilere distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engellediğinin tespit edildiği aktarıldı.

iStock-2123489626

11 MİLYON LİRALIK DEV CEZA

Şirketin yaptığı uzlaşma başvurusu sonucunda, Kurul tarafından belirlenen para cezasında yüzde 25 indirim uygulandığına işaret edilen açıklamada, Arzum Elektrikli Ev Aletlerine 11 milyon 402 bin 467 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

iStock-2151304019

Açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca şirketin bayileri veya distribütörlerine belirli bölge ya da müşteri grubu tahsis ederek satış kısıtlaması uygulayıp uygulamadığının da değerlendirildiği bildirildi.

HER BAYİYE BİLGİLENDİRME METNİ GÖNDERİLECEK

para-oara

Şirketten bölge ve müşteri kısıtlamalarıyla ilgili taahhüt alındığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sürecinde şirket tarafından sunulan taahhütleri yeterli bulan Kurul, soruşturmayı bu iddialar bakımından sonlandırdı. Bu kapsamda, bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek. Tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek, her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan'dan 'dezeneflasyon' vurgusu...Başkan Karahan'dan 'dezeneflasyon' vurgusu...
Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!

Anahtar Kelimeler:
arzum para cezası rekabet kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Toplatılıyor

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Toplatılıyor

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu!

Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.