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Rekabet Kurulu Visa ve Mastercard'a soruşturma için düğmeye bastı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 12:06
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Küresel ölçekte ödeme sistemi olan Visa ve Mastercard için Rekabet Kurulu soruşturma başlattı. Kurul'un soruşturma açmasının nedeni olarak ise Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun ihlal etmeleri gösterildi.

Rekabet Kurulu Visa ve Mastercard'a soruşturma için düğmeye bastı

Birçok bankanın ortak çalıştığı, küresel ölçekte ödeme sistemi olan Mastercard ve Visa için Rekabet Kurulu soruşturma başlattı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında hizmet sunan Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

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SORUŞTURMAYA KARAR VERİLDİ

Buna göre, Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliğinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında, faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

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TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÇOĞUNLUK VİSA VE MASTERCARD

Kurul, soruşturma kapsamında Türkiye'de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip Mastercard ve Visa'nın şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüslerle kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığını inceleyecek.

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KÖTÜYE KULLANIM OLUP OLMADIĞI DENETLENECEK

İnceleme kapsamında, Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkiler ile Mastercard'ın dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemlerle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılacak.
Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mastercard Visa rekabet kurulu
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