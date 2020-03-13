Rekabet Kurumu 4 akaryakıt şirketine ceza

Rekabet Kurulu, akaryakıt dağıtım şirketleri, BP, Petrol Ofisi, Shell & Turcas ve OPET için açtığı rekabet ihlali soruşturmasında kararını verdi. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, "Bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile" karar verdiği duyuruldu.

Bu kapsamda bu şirketlerin Kurul tarafından belirlenen 2018 mali yılı sonu yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verildiği açıklandı. Güzel Enerji Akaryakıt (Eski adı TOTAL) ise ceza almadı. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra şirketler karara Ankara İdare Mahkemesinde itiraz edebilecekler.

