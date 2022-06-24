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Rekabet Kurumu Başkanı canlı yayında ilk kez açıkladı: Yumurta fiyatları belirlenirken kartel yapıldı mı?

24.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu yumurta üretimi alanındaki çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında soruşturma açmıştı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küre soruşturmada gelinen son noktayı ve kartel iddialarının doğru olup olmadığını ilk kez canlı yayında açıkladı. Küle, ayrıca zincir market soruşturmasına ilişkin de Yargı kararına işaret ederek, "Yürütmeyi durdurma taleplerin reddetmesi yargının bizim soruşturmada ne kadar hukuk içerisinde kaldığımız ve doğru tespitler yaptığımızın göstergesi" dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı canlı yayında ilk kez açıkladı: Yumurta fiyatları belirlenirken kartel yapıldı mı?

Rekabet Kurumu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla soruşturma başlatmıştı. Yumurta fiyatlarını belirlemede usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılan yumurta üreticileri ihlali kabul ederek uzlaşma istedi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle canlı yayında gelinen son durumu ve bundan sonraki sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Birol Küle’nin CNNTürk’te yaptığı açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

YUMURTA FİYATINI ORTAK MI BELİRLEDİLER?

Maya sektörüne bir soruşturmamız vardı. O maya sektörüyle ilgili yerinde incelemelerde çok sayıda yumurta sektörüyle ilgili belgelere ulaştık. Oradaki tespitlere göre çok sayıda delil vardı. Sosyal medya üzerinden... Belli başlı fiyatı beraber belirleme arz kısıt oluşturma hassas bilgi ve pazar paylaşımı üzerine çok ciddi birkaç husus kartel iddiaları var soruşturma heyetinin. 2 aşamalı oldu çünkü taraf sayısı çok. 2'ye böldük. Aynı soruşturma 2 dosyada devam ediyor. İlk soruşturmada 17 taraf var. İkinci soruşturmada da 25 taraf var.

“5 ÜRETİCİ UZLAŞMA İSTEDİ”

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5 üreticiden uzlaşma talebi geldi. Uzlaşma talebi şu; anlaşma gelir, teşebbüs ihlali kabul ediyor.

Soruşturma daha yeni başladı, nasıl devam edecek bilmiyorum. İlk 6 ayda sonuçlanır mı ek süre ister mi soruşturma heyeti. Tamamen yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak. Birinci yazılı savunmaları aldık ama uzun bir süreç. Umut ediyorum k i5 teşebbüs uzlaşmaya geldikten sonra çok sayıda teşebbüs uzlaşmaya gelir diye düşünüyorum.

İKİNCİ ZİNCİR MARKET SORUŞTURMASI

Bizim bütün kararlarımız yargı denetimine açık. Teşebbüsler bu tür kararlarımızın kendilerine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği iddiasıyla yargıya taşınıyor. Yargı burada tabii ki bizim vermiş olduğumuzu kararı inceliyor. Yaptığımız soruşturmaya son derece vakıf oluyorlar. Yürütmeyi durdurma taleplerin reddetmesi yargının bizim soruşturmada ne kadar hukuk içerisinde kaldığımız ve doğru tespitler yaptığımızın göstergesi.

Mama fiyatlarına da müdahale edilmiş. İddiayı firma kabul etti, uzlaşma başvurusu yaptı. Yeniden satış fiyatının tespitinden ihlal vardı. Satış noktalarında fiyatlara müdahale etmemesi gerekir tedarikçinin. Firma bunu kabul etti.

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