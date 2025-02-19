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Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza! İnceleme sırasında veri silmişler...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2025 19:51
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Rekabet Kurumu zincir market olan BİM'e cirosunun binde beşi oranında, 1 milyar 300 milyon TL ceza kesti. Bu karar, şirketin yönetiminden bir yöneticinin, inceleme sırasında veri silme işlemi gerçekleştirmesi üzerine alındı.

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza! İnceleme sırasında veri silmişler...

Zincir market BİM'e Rekabet Kurumu'ndan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada BİM'e 1 milyar 300 milyon TL ceza kesildiği belirtildi. Rekabet Kurumu, sosyal medyas hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu cezanın gerekçesini açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"YERİNDE İNCELEMEYİ ENGELLEMENİN SONUÇLARI AĞIR OLABİLİR"

Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisi, Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında gelmektedir. Bu yetkinin etkin ve verimli kullanılması rekabetin tesisi için son derece önemlidir. Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verilmektedir.

Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır.

Yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerekmektedir.

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Aksi durumda bu husus Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit edilmekte ve teşebbüsler yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması kapsamında idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

"BİM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN VERİ SİLME EYLEMİ GERÇEKLEŞTİ"

Nitekim 14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat tarihinde almış olduğu kararla; yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Bim süpermarket
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