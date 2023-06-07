Gram altın için kritik uyarı! Sakın bunu yapmayın! İşte 7 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in Twitter paylaşımı sonrası merak konusu olurken gram altına yönelik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gram altın 1.427,62 TL alış, 1.427,87 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Dolar ise bugün 23,0417 TL alış, 23,0841 TL satış fiyatından el değiştiriyor. İşte, 7 Haziran 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, altın fiyatlarında son durum...
Gram altın fiyatı dolar kurunda yaşanan artış sonrası yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada gram altının alım için uygun olmadığını belirtti.
Mevcut rakamlardan kesinlikle alım yapmayacağını ve beklemede kalacağını vurgulayan uzman isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İşte Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in o açıklaması:
"1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım? HAYIR.
18 liranın üzerinde gümüş alır mıydım? HAYIR.
1.910 $ ve 22,00 $ beklerdim.
Elimdekini satar mıydım? HAYIR."
Gram altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.361,27 TL'den yapan gram altın bugün 1.431,85 TL alış, 1.432,05 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.254,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.398,00 liradan alınıyor, 9.642,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.627.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.696,00 liradan alınıyor, 4.833,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.313,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Haziran itibariyle 2.340,00 liradan alınıyor, 2.416,00 liradan satılıyor.
Tam altın 7 Haziran günü 8.916.29 TL alış, 8,098,95 TL satış fiyatından el değiştiriyor.