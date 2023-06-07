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Gram altın için kritik uyarı! Sakın bunu yapmayın! İşte 7 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

07.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Uzman ismin sosyal medya hesabında "1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım, hayır" ifadesine yer verdi. Öte yandan gram altın rekordan rekora koşuyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

Gram altın için kritik uyarı! Sakın bunu yapmayın! İşte 7 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in Twitter paylaşımı sonrası merak konusu olurken gram altına yönelik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gram altın 1.427,62 TL alış, 1.427,87 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Dolar ise bugün 23,0417 TL alış, 23,0841 TL satış fiyatından el değiştiriyor. İşte, 7 Haziran 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI!

Gram altın fiyatı dolar kurunda yaşanan artış sonrası yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada gram altının alım için uygun olmadığını belirtti.

Uzman Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları ne kadar olacak?

ALTINI OLANLARIN SABIRLA BEKLEMESİ GEREKİYOR

Mevcut rakamlardan kesinlikle alım yapmayacağını ve beklemede kalacağını vurgulayan uzman isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşte Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in o açıklaması:

"1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım? HAYIR.

18 liranın üzerinde gümüş alır mıydım? HAYIR.

1.910 $ ve 22,00 $ beklerdim.

Elimdekini satar mıydım? HAYIR."

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

Gram altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.361,27 TL'den yapan gram altın bugün 1.431,85 TL alış, 1.432,05 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.254,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.398,00 liradan alınıyor, 9.642,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.627.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.696,00 liradan alınıyor, 4.833,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.313,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Haziran itibariyle 2.340,00 liradan alınıyor, 2.416,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Haziran günü 8.916.29 TL alış, 8,098,95 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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