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Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

20.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1913’te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan ve 1937’te Türk Ticaret Bankası unvanıyla bankacılık faaliyeti gösteren banka 2002’de kapatılmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla banka tekrardan faaliyete geçecek.

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Türk Ticaret Bankası tekrardan ticari faaliyetlerini sürdürecek. 1913’te Adapazarı'nda kurulan ve 4 kez unvan değiştiren Türk Ticaret Bankası BDDK'nin kararıyla tekrardan Faaliyet göstermeye başlayacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

Bundan sonraki süreçte banka şubeleşme aşamasına geçecek ve bankacılık faaliyetlerini sürdürecek.

1913’TE KURULMUŞTU

Adapazarı'nda 1913’te Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka 1924’te hayatını Anonim Şirket olarak sürdürdü. 1928’te unvan değiştiren banka Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştürüldü. 1937’de de bugünkü ismini alarak ticari faaliyetini sürdürdü.

9 Ağustos 2002’de ise banka için tasfiye kararı verildi.

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