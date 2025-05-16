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Resmi Gazete'de yayımlandı! 112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

Resmi Gazete'de yayımlanan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız yere meşgul edenlere artık ceza geldi. Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlere il valileri tarafından 1.500 Türk Lirası, asılsız ihbarda bulunanlara ise olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var
Devrim Karadağ

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edip asılsız ihbarda bulunanlar için yeni düzenlemeye gidildi. Para cezası kararı Remsi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından 1500 lira idari para cezası uygulanacak.

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15 BİN TL PARA CEZASI

Yapılan ihbarın asılsız çıkması halinde olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ihbarcıya vali tarafından 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

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İKİ KATI CEZA UYGULANACAK

Hem meşgul etme hem de asılsız ihbarda bulunanlar bir yıl içinde suçu tekrar ederlerse idari para cezası iki katına çıkarılacak.

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112 SADECE AMBULANS DEĞİL

112 Acil Yardım Hattı sadece ambulans değil, kolluk kuvvetlerine yapılacak ihbarlar için de kullanılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle;

SFGSG

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete 112 Acil Çağrı Merkezi
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