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Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 yaşını geçen o araçlar dikkat: 30 günden 90 güne çıkarıldı, son tarih 1 Ağustos

21.02.2025 14:59
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan bozulabilir gıda maddelerin taşımacılığında kullanılacak özel ekipmanlar hakkındaki usul ve esaslarda değişikliğe gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alınma süresinin son tarihi 1 Ağustos olarak güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 yaşını geçen o araçlar dikkat: 30 günden 90 güne çıkarıldı, son tarih 1 Ağustos

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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2022 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Türkiye'nin, 2012 yılında taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" (ATP) kapsamındaki uygulamaların, ulusal ölçekte teknik altyapısının oluşturulması amacıyla yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 2022'de yürürlüğe girmişti.

PEYNİR

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması konusunda mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.

DEĞİŞİKLİKLİKLER YAPILDI

Düzenlemeyle, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışına çıkarılırken, yetki belgesi, denetim ve muayene süreçlerinde değişiklikler yapıldı.

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Yönetmelik kapsamında, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre iştigal edilen faaliyet alanlarına uygun yetki belgelerinden herhangi birine sahip olma zorunluluğu getirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında ise Yönetmelik kapsamındaki bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetleri için söz konusu koşullar aranmayacak.

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90 GÜNE ÇIKARILDI

Yönetmeliğe göre, model yılı itibarıyla 15 yaşı geçmiş ve bu nedenle "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" düzenlenemeyen araçların, uygun üstyapılarla değiştirilerek ve belgelendirmeleri mevzuata uygun yapılarak, bozulabilir gıda taşımacılığında kullanımına devam edilebilecek.

Şartları sağlamadığı ve aykırı hareket ettiği için idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, cezanın tebliğine müteakip söz konusu ihlali düzeltmesi için tanınan süre 30 günden 90 güne çıkarıldı.

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İlgili mevzuata göre imal edilmiş ve anlaşma kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar ve araçlar için zorunlu tutulan "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alınma süresinin son tarihi 1 Ağustos olarak güncellendi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ulaştırma Bakanlığı
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