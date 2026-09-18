Resmi Gazete’de yayımlandı! 4 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ve imar planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) hazırladığı kararlar kapsamında farklı illerde bulunan taşınmazlara yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı kararları, konuya ilişkin düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında Muğla ve İstanbul'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına dahil edilirken Ankara'daki bazı taşınmazların imar planlarında da değişikliğe gidildi.

4 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINDI

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmazlardan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gündoğan, Konacık ve Kumbahçe mahallelerinde bulunan 3 taşınmaz ile İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Feneri Mahallesi'ndeki 1 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Toplam 4 taşınmaz için özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması kararlaştırıldı. İşlemlerde satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanabilecek.

ANKARA'DAKİ TAŞINMAZLAR İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri de uygun bulundu. Düzenlemelerde ticaret-turizm, resmi kurum ve rekreasyon alanları ile yol kullanımlarına yer verildi.

Çankaya ilçesinin Öncebeci Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri de onaylandı. Bu planlarda ise gelişme konut alanı ve trafo alanı kullanım kararları öngörüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır