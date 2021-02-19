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Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaca yüzde 20 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2021 14:27 | Son Güncelleme

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaca yüzde 20 zam

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi.

PAZARTESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sözcü'nün haberine göre eczacılık kaynakları, kararın ilaç fiyatlarında yüzde 20 zam anlamına geldiğini ve pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
alıştık artık böyle yaşamaya
Madem enflasyon %14 ilaca neden %20 zam yaptınız. Madem ilaca %20 zam yaptınız o zaman enflasyon neden %14 ?
allahınızdan bulucaksınız ilaç alamaz hale gelıceksınız diyorsunuz yanı yazıklar olsun
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