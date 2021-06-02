Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV ve stopaj oranlarında indirim 31 Temmuz'a uzatıldı

Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında indirim uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Uygulama 31 Mayıs'ta sona eriyordu.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan karara göre, kira ve stopaj kesinti oranı 31 Temmuz'a kadar, %20 yerine %10 olarak uygulanmaya devam edecek.

KDV oranları 31 Temmuz'a kadar; işyeri kiralama, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde %18 yerine %1, %18 olarak belirlenen diğer hizmetlerde ise %8 olarak uygulanacak.

Kaynak: Reuters



