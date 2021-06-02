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Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV ve stopaj oranlarında indirim 31 Temmuz'a uzatıldı

02.06.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında indirim uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Uygulama 31 Mayıs'ta sona eriyordu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV ve stopaj oranlarında indirim 31 Temmuz'a uzatıldı

Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında indirim uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Uygulama 31 Mayıs'ta sona eriyordu.

2 AY DAHA UZATILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan karara göre, kira ve stopaj kesinti oranı 31 Temmuz'a kadar, %20 yerine %10 olarak uygulanmaya devam edecek.

KDV oranları 31 Temmuz'a kadar; işyeri kiralama, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde %18 yerine %1, %18 olarak belirlenen diğer hizmetlerde ise %8 olarak uygulanacak.

Kaynak: Reuters

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resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
1 Haziranda indirim bitiyordu uzatma dediğin önceden yapılır herkes ona göre kendini ayarlar. 1 Haziranda uzatma gelmedi esnaf yazar kasalarının beyınlerini kdv oranlarını vs. bir sürü para verip değiştidirtti uzatma gelmeyecek diye. Birde bakmıssın pat 2 Haziranda uzadı bu adamlar tekrar para verecekler 1 ağustosta tekrar vs. hazine ve maliye bakanlığı bu işi yapamıyor vergi beyannameleri uzatmalarında aynı olaylar soz konusu sureklı alacaksın 2 sorumluyu gorevden bakın bir daha yapabiliyorlarmı.
çok şükür dükkanımızı yok eşek gibi çalışıyoruz
Harika durmak yok yola devam

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