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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası alım-satımı konusu yapılan dövizleri yeniden düzenledi

21.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Merkez Bankası (TCMB), alım-satım konusu yapılan dövizleri yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası alım-satımı konusu yapılan dövizleri yeniden düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenleyen tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili tebliğine ilişkin genelgesine göre, alım-satım konusu yapılan dövizler şöyle sıralanıyor:

ABD Doları, Avusturalya Doları, Azerbaycan Yeni Manatı, BAE Dirhemi, Bulgar Levası, Çin Yuanı, Danimarka Kronu, Euro, Güney Kore Wonu, İngiliz Sterlini, İran Riyali, İsveç Kronu, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Katar Riyali, Kuveyt Dinarı, Norveç Kronu, Pakistan Rupisi, Rumen Leyi, Rus Rublesi ve Suudi Arabistan Riyali. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
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