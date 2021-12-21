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SON DAKİKA: Erdoğan ekonomi paketini açıkladı dolar ve euro düşmeye başladı! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

21.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolar ve euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda düşüşe geçen dolar 13.23 TL'yi görürken, euro ise 15 liranın altına kadar geriledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Erdoğan ekonomi paketini açıkladı dolar ve euro düşmeye başladı! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Son dakika gelen habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve euro'da sert düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro'da düşüş yaşandı.

DOLARDA SON DURUM

Açıklamalar öncesi 18 lirayı aşan dolar, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve kısa sürede 14 liranın altına düştü. Gün içinde 13.23 TL'ye kadar gerileyen Dolar/TL, saat 07.00 itibarıyla 13.52 liradan işlem görüyor.

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EURO'DA SON DURUM

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Benzer şekilde, konuşma öncesi tarihi zirvede işlem göre euro 20 lirayı aşmıştı. Konuşma sonrasında ise euro/TL 14.93'e kadar gerilerken, saat 07.00 itibarıyla 15.27 liradan işlem görmeye devam ediyor.

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Euro Amerikan Doları Recep Tayyip Erdoğan
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