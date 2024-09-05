Resmi Gazete'de yayımlandı... OVP artık yürürlükte!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi. Orta Vadeli Program'ın amacı enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması olarak belirlendi.

BÜYÜMEYE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. 2025 yılının büyüme hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. 2026 ve 2027 yıllarında büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5'e çıkması öngörüldü.

Kişi başına milli gelirin 2024'te 15 bin 551 dolar, 2025'te 17 bin 28 dolar, 2026'da 18 bin 990 dolar ve 2027'de 20 bin 420 dolar olması hedeflendi. İşsizlik oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 10,3'ten yüzde 9,3'e indirildi. 2025 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,9'dan yüzde 9,6'ya revize edildi.

2026 yılında işsizliğin yüzde 9,2'ye, 2027 yılında yüzde 8,8'e gerilemesi öngörüldü. OVP dönemi boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedeflendi.