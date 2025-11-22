FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı: Peşin ödeyene indirim geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliği sonucu taşınmazların değer kazanmasından doğan kazancın bir bölümünün kamuya aktarılmasını öngören ‘İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği’ni yayımladı. Yönetmelikle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilecek. Yeni düzenlemeyle, hem şehircilik ilkeleri güçlendirilecek hem de kamu yararı esas alınarak adil ve dengeli bir kaynak paylaşımı sağlanacak.

Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan; imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90’ının kamuya aktarılmasını öngören ‘İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce Resmi Gazete’de yayımlanan 7534 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan “değer artış payı” alınması zorunlu hale getirildi.

KEYFİ İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90’ının kamuya aktarılması sağlanacak.

DEĞER ARTIŞ PAYINI PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 10 İNDİRİM

Söz konusu değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanırken, isteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek.

KAMULAŞTIRILAMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN DE YENİ ÇÖZÜM

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ek-1 maddesi kapsamındaki; özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi. Eğer kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda plan değişikliği yapılabilecek. Böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.
ŞEHİRLERİN PLANLI GELİŞİMİ SAĞLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyle şehirlerin planlı gelişiminin sağlanırken, kamunun hak ettiği payı alarak toplumsal faydanın arttırılması amaçlanıyor.

