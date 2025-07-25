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Resmi Gazete'de yayımlandı, resmen uygulamaya girdi! Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarında indirim

Tüm kred kartı kullanıcılarının beklediği kredi kartı faiz oranlarına indirim adımı resmen atıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı, resmen uygulamaya girdi! Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarında indirim
Mustafa Fidan

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları hesaplanırken dikkate alınan aylık referans orana dönem borcu yirmi beş bin Türk lirası ile yüz elli bin Türk lirası arasında olan kredi kartları için daha önce 114 baz puan eklenirken yeni düzenlemeyle bu 89 baz puana indirildi. Dönem borcu yüz elli bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise söz konusu rakam 164 baz puandan 139 baz puana indirildi.

Resmi Gazete de yayımlandı, resmen uygulamaya girdi! Merkez Bankası ndan kredi kartı faiz oranlarında indirim 1

NAKİT ÇEKİM VEYA KULLANIM İŞLEMLERİ HARİÇ TUTULDU

Türk lirası cinsinden kurumsal kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana ise 164 baz puan yerine 139 baz puan eklenerek belirlenecek.

Resmi Gazete de yayımlandı, resmen uygulamaya girdi! Merkez Bankası ndan kredi kartı faiz oranlarında indirim 2

TÜRK LİRASI CİNSİNDEN NAKİT ÇEKİM VEYA KULLANIM İŞLEMLERİ ORANI DA DEĞİŞTİ

Kredi kartları vasıtasıyla yapılan Türk lirası cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana ise 189 baz puan yerine 164 baz puan eklenerek hesaplanacak.

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faiz kredi kartı faiz indirimi
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