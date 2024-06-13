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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketleri için karar: Süreli olarak faaliyetten menetti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 08:51
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Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı şirketler için tebliği 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketleri için karar: Süreli olarak faaliyetten menetti

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.

Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.

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