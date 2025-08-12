FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni yaptırımlar yolda, montajını yapanlar da...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle asansör denetimlerine ilişkin esaslar düzenlendi. Asansörlerin montajını yapanlar da artık bu ürüne yönelik denetimler kapsamında yaptırımla karşılaşabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlendi.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Buna göre, asansör monte eden, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun kapsamında "imalatçı yükümlülüklerine" tabi olacak. Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde, tespit edilen aykırılığa ilişkin kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanacak. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

