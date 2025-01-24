FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kredi kullanım esaslarında düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kredi kullanım esaslarında düzenleme

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.01.2025 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışı kredisi kullanımına ilişkin esasları Hazine belirleyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kredi kullanım esaslarında düzenleme

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında sağladıkları kredilerin yurda getirilerek kullanımına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde düzenleme yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİNE-VE-MALİYE-BAKANLIĞI-X1

HAZİNE BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENECEK

Tebliğle, ilgili tebliğin "krediler" başlıklı 11. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirleneceği belirtildi.

dolar-6

Öte yandan tebliğin "döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kullanılmasındaki muafiyet kapsamına kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yanı sıra "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler" de eklendi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Çocuklarınızı uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Çocuklarınızı uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Ev sahipleri de elini taşın altına koymak zorunda!

Ev sahipleri de elini taşın altına koymak zorunda!

FAST sisteminde yeni dönem!

FAST sisteminde yeni dönem!

Özel okullar artık zorunlu tutamayacak

Özel okullar artık zorunlu tutamayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.