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Resmi Gazete’den duyuruldu! Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti: Yeni formül ortaya çıktı

07.08.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte özel okul ücretleri 2023 fiyatları hesaplaması değişti. Karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir önceki yıl yüzde 36, geçtiğimiz sene ise yüzde 65 olarak sınırlandırılan özel okul ücretleri zammı yeniden enflasyona göre hesaplanacak. İşte detaylar…

Resmi Gazete’den duyuruldu! Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti: Yeni formül ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda yüksek zam oranları ve yüksek fiyatlar ile veliler tarafından tepki toplatan özel okul ücretleri için hükümet sınırlama getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki yıl yüzde 36, geçen yıl ise yüzde 65 olarak ücretlerin belirlenmesi yönündeki karara imza atmıştı. Ancak 5 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete kararında özel okul fiyatları belirlemesindeki yöntemde değişikliğe gidildi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAMMINDA YENİ FORMÜL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıldır belirlenen özel okul fiyatları hesaplamasında formül ortaya çıktı. ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanmasının ardından ortaya çıkan rakamın ikiye bölünmesinin ardından, üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek yeni ücretler belirlenecek.

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İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA

ATV Ana Haber’de yeni sisteme dair örnek vererek açıklamada bulunan Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, “Sistem şu an işliyor olsaydı Temmuz 2023’te açıklanan enflasyon rakamlarına bakacaktık. Temmuz 2023’te 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 57.45, 12 aylık ÜFE ortalaması ise yüzde 78.51 oldu. Bu ikisini topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Enflasyon ortalaması da yüzde 67.98 oluyor. Özel okullar isterse bu oranı kullanabilir. İsterse 5 puan daha ekleyip bunu yüzde 72.98’e yükseltebilir” ifadelerini kullandı.

Tüketici Konfederasyonu Üyesi Mali Müşavir Murat Bal ise, “Bununla anladığımız artık enflasyon oranınca bu artış her sene üzerine yüzde 5 konularak yapılacak. Devamlı olarak bu yüzde 5 bir refah payı oluşturuyor. Ve ücretleri enflasyonun çok üzerindeki hale getirebilir durumda. Okullar ek ücretler adı altında da ücret alır haline geldi” şeklinde konuştu.

TÜRK LİRASI (278)

‘MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BELİRLESİN' TALEBİ

Yeni sistem sistem velilerden çok özel okulları memnun etti. Konuya ilişkin konuşan veliler ise, yeniden sınır getirilmesini talep ederken, “Keşke Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir sistem olsa” dediler.


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