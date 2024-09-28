FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'den ormanlar için karar! Turizm amaçlı tahsis edilebilecekler

Resmi Gazete'den ormanlar için karar! Turizm amaçlı tahsis edilebilecekler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
28.09.2024 08:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek.

Resmi Gazete'den ormanlar için karar! Turizm amaçlı tahsis edilebilecekler

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına devlet ormanları da eklendi. Bu değişiklik, yönetmeliğin "Tahsis Yetkisi ve Diğer İşlemler" başlıklı 30-A maddesine yapılan ekleme ile gerçekleştirildi.

Ayrıca, 16’ncı maddede yapılan güncelleme ile mücbir sebepler veya kamu kaynaklı nedenler haricinde, girişimcinin ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, önceden peşin ödenen ağaçlandırma ve bakım bedellerinin de iade edilmeyeceği belirtildi. Önceki düzenlemede sadece ön izin bedelinin iadesi yapılmıyordu.

Bir diğer değişiklik ise "Kesin Tahsis" başlıklı 17’nci maddede yer aldı. Buna göre, turizm tesisinin turizm kompleksine dönüştürülmesi uygun görülse dahi, ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
orman
En Çok Okunan Haberler
İşte Türkiye’nin merak ettiği köydeki o kameralar…

İşte Türkiye’nin merak ettiği köydeki o kameralar…

Cem Garipoğlu iddiası: "O mezar boş çıkabilir"

Cem Garipoğlu iddiası: "O mezar boş çıkabilir"

Fiyatlar düşüyor! Mevduattan konuta dönüşler başladı

Fiyatlar düşüyor! Mevduattan konuta dönüşler başladı

3 aylık enflasyon farkı ile memur zammı ve emekli zammı hesabı!

3 aylık enflasyon farkı ile memur zammı ve emekli zammı hesabı!

Bakan Şimşek: "2025 yılı 2024'ten daha iyi olacak"

Bakan Şimşek: "2025 yılı 2024'ten daha iyi olacak"

Ormanlar için Resmi Gazete'den karar!

Ormanlar için Resmi Gazete'den karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.