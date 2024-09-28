Resmi Gazete'den ormanlar için karar! Turizm amaçlı tahsis edilebilecekler

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına devlet ormanları da eklendi. Bu değişiklik, yönetmeliğin "Tahsis Yetkisi ve Diğer İşlemler" başlıklı 30-A maddesine yapılan ekleme ile gerçekleştirildi.

Ayrıca, 16’ncı maddede yapılan güncelleme ile mücbir sebepler veya kamu kaynaklı nedenler haricinde, girişimcinin ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, önceden peşin ödenen ağaçlandırma ve bakım bedellerinin de iade edilmeyeceği belirtildi. Önceki düzenlemede sadece ön izin bedelinin iadesi yapılmıyordu.

Bir diğer değişiklik ise "Kesin Tahsis" başlıklı 17’nci maddede yer aldı. Buna göre, turizm tesisinin turizm kompleksine dönüştürülmesi uygun görülse dahi, ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyecek.