FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'te yayımlandı: Kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatıldı

Resmi Gazete'te yayımlandı: Kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2020 07:09 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin ve kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'te yayımlandı: Kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı
Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
'Asgari ücret 3 bin 100 lira olmalı' önerisi
'Asgari ücret 3 bin 100 lira olmalı' önerisi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıklama geldi... 2020 Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu bitiş tarihi!
Kısa çalışma ödeme süresi uzatıldı!
Analistlerin altın yorumları... 23 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altın güne nasıl başladı?
ABD’de Tüketici Güven Endeksinde Büyük Düşüş
ABD’de Tüketici Güven Endeksinde Büyük Düşüş
Gram altın ne kadar? 22 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
Fitch: Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de zayıflayabilir
Fitch: Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de zayıflayabilir
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.