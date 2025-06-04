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Restoranlarda bahşişte yeni düzenleme! Bir meslek grubunu sevindiren gelişme 'Çoğunu yurt dışına kaptırıyoruz'

Restoranlardaki bahşişlerde yeni bir düzenleme gündemde. Bahşişlerdeki kesinti nedeniyle garsonların mağduriyet yaşadığı belirtilirken bazılarının sektör değiştirdiği bazılarının da yurt dışına gittiği aktarılıyor. Söz konusu düzenlemeyle amacın da bunların önüne geçmek olduğu belirtiliyor. İşte bahşiş ile ilgili o detaylar...

Restoranlarda bahşişte yeni düzenleme! Bir meslek grubunu sevindiren gelişme 'Çoğunu yurt dışına kaptırıyoruz'
Hande Dağ

Garsonlara bırakılan bahşişlerde yeni düzenlemeye gidilmekte olduğu öğrenildi. Amacın, bahşişlerdeki yüzde 50'lik kesintiden yakınan garsonların mağduriyetine son vermek olduğu belirtilirken düzenlemeyle mesleği bırakan garsonları yeniden kazanmanın da hedeflendiği aktarıldı.

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"SERVİS ARKADAŞLARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir işletmeci "Garson bulmakta da genelde eleman bulmakta da zorluk çekiyoruz" dedi. Bir başkası da "Bahşişin yarısının kesilmesinden kaynaklı çoğunu yurt dışına kaptırıyoruz. Biz de büyük kayıptayız. Servis arkadaşlarımızı kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Restoranlarda ödenen yemeklerin yüzde 10'luk kısmının garsonlara ayrıldığı fakat bu yüzde 10'luk kısmın sadece yüzde 50'lik kısmının garsonların cebine girdiği belirtildi. Dolayısıyla garsonların geçim sıkıntısı sebebiyle başka mesleklere de yöneldiği aktarıldı.

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"BIRAKILAN BAHŞİŞİN YÜZDE 50'Sİ ONLARIN ELİNE GEÇİYOR"

Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Özalp "Çalışanlara, servis veren arkadaşlara bırakılan bahşişin maalesef sadece yüzde 50'si onların eline geçiyor. Siz 100 lira bir bahşiş bıraktığınızda bunun yüzde 20'si KDV olarak, yüzde 25'i gelir vergisi olarak işte yüzde 3-4'ü de kredi kartı komisyonu olarak kesildiğinde çalışanlara ancak yüzde 50'si ulaşıyor" şeklinde konuştu.

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Bir başka işletmeci de "Bizim çalışan arkadaşlarımız, kalifiye personelimiz bir kısmı yurt dışına bir kısmı da işte kurye başka sektörlere gitti. Şimdi biz personel bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

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Yapılan düzenleme ile birlikte garsonların gelirinin artmış olacağı belirtilirken kayıt dışı gelirin önüne geçileceği ve aynı zamanda garsonların istihdamının da korunmuş olacağı aktarıldı.

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"100 LİRANIN ARTIK 50 LİRASI DEĞİL, 90 LİRASI ÇALIŞANLARIN ELİNE GEÇECEK"

Özalp "Şimdi bizim yeni yaptığımız çalışmayla bu toplanan bahşişlerin ayrı bir hesapta toplanarak sadece yüzde 10 gibi bir stopaj kesintisiyle yani sizin bıraktığınız 100 liranın artık 50 lirası değil 90 lirası çalışanların eline geçecek. Bunun da şöyle bir faydası da var aynı zamanda, sigortalı olarak çalışmayan kimse bu parayı alma hakkını elde edemeyecek. Böylece çalışan herkesin sigortalı olma zorunluluğu da bir şekilde sağlanmış olacak" dedi.

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Mikrofon uzatılan bir başka kişi de "Bahşişin yüzde 50'si vergi olarak kesintiye gidiyor. Bu yeni talep edilen sistemde de örnek veriyorum haftalık ya da günlük olarak almış olduğum 100 lira rakamı 180 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
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Garson restoran bahşiş meslek
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