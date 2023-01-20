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Romanlara konut desteği ne kadar, ne zaman verilecek? Romanlara konut nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde!

20.01.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanlara konut müjdesi detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuştu. Hedeflerinin her Romana bir yuva olduğunu belirten Erdoğan, "Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." dedi. Bu gelişmeyle beraber Roman konutlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Romanlara konut desteği ne kadar, ne zaman verilecek? Romanlara konut nerede yapılacak?

Romanlara konut desteği ne kadar, ne zaman verilecek? Romanlara konut nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Her romana 1 yuva' müjdesini duyurdu. Roman vatandaşlara müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağını söyledi. Bugün "Yüzyılın Romanı'nı birlikte yazıyoruz" diye bir araya geldikleri bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, Roman vatandaşlara konut yapılacağını belirtti. İşte detaylar...

ROMAN KONUT DESTEĞİ NE KADAR, NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

-"Sizlerin yoğun olarak yaşadığınız yerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile eğitimi programlarımız ile aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında da Roman vatandaşlarımız geliyor."

Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu projenin kapsamını ve etkinliğini 49 ilde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezleriyle daha da artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

-"Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

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"HEDEFİMİZ HER ROMAN'A BİR YUVA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanlar için İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da daha önce 5 bin 133 konutun parkları, bahçeleri ve spor alanlarıyla yapılıp teslim edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik."

Romanların yaşadığı mahalleleri güzelleştirmek için yürüttükleri başka projeleri olduğunu ve bu kapsamda İzmir İkiçeşmelik'te evlerin cephe iyileştirme ve güzelleştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kurumun, belediyenin, sivil toplum kuruluşunun Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları olduğunu dile getirdi.

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ROMANLARA KONUT DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020, 2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah, yarınki resmi gazetede yayınlanıyor. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir." dedi.

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"ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ"

Bugün başka müjdeleri de olduğunu açıklayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

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roman cumhurbaşkanı erdoğan konut

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