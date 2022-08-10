Rusya'da yeni kriz: Yedek parça bulamayınca elindeki uçakları söktü

Ukrayna işgali nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rusya, elindeki yabancı uçaklara ekipman sağlamak için filodaki bazı uçakları yedek parça kaynağı olarak kullanmaya başladı. Devlet kontrolündeki Aeroflot da dahil Rus hava yolu şirketleri yaptırımlar nedeniyle diğer ülkelerden yedek parça tedarik edemediği için ellerinde bulunan uçaklara yöneldi.

Reuters'ın havacılık endüstrisi içerisinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Aeroflot'un bazı Boeing 737 ve Airbus A320 uçak modellerinin diğerlerinden daha fazla yedek parçaya ihtiyaç duyması nedeniyle, bu uçak tipinin diğer modellerinden parçalar alındığı ifade edildi. Aeroflot tarafından işletilen en az bir Sukhoi süper jeti ve bir Airbus A350 uçağının şu an için parçalara ayrılmış durumda olduğu belirtildi.

Kaynaklara göre, Rusya'nın ülkeye yaptırım uygulamayan Asya ve Orta Doğu ülkeleri üzerinden yedek parça alma ihtimali de zayıf görünüyor. Bu ülkelerin Batılı devletler tarafından gelebilecek "ikincil yaptırım" endişesi nedeniyle Rusya'ya malzeme tedarik etmeyi kabul etmeyeceği düşünülüyor.



