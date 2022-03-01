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Rusya kıskaca alındı! İşte yaptırımların listesi...

01.03.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken birçok ülke yaptırım silahını Rusya'ya karşı kullandı. Sadece 9 ülkenin desteğini alabilen Rusya askerî, siyasi, ekonomik yönden kıskaca alınan Rusya, birçok uluslararası organizasyondan menedildi. İşte Rusya'ya uygulanan o yaptırımların listesi...

Rusya kıskaca alındı! İşte yaptırımların listesi...

Rusya ve Ukrayna savaşının 6. gününde taraflar Belarus sınırında bir araya geldi. Bölgeden saldırı haberleri gelmeye devam ederken, birçok ülkede Moskova'ya karşı tepki için protestolar düzenlendi. Putin, Batı ülkelerinin sert yaptırımlarıyla muhatap oldu. Rusya’yı Belarus, Küba, Nikaragua, Çin, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Suriye ve BAE destekledi. Askerî, siyasi, ekonomik yönden kıskaca alınan Rusya, birçok uluslararası organizasyondan da menedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etmişti.

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Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde Rusya’ya yapılan yaptırımlar tek tek ele alındı. İşte o liste…

  • Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un AB, ABD ve İngiltere’deki varlıkları donduruldu.
  • Rusya’nın en genç milyarderi ve daha önce Putin’in kızı Katarina ile evli olan Kirill Shamalov’un İngiltere’ye seyahat etmesi yasaklandı ve oradaki mal varlığı donduruldu.
  • Rusya’nın ikinci en büyük kredi kuruluşu VTB’nin başkan yardımcısı ve FSB başkanının oğlu Denis Bortnikov, İngiltere, AB ve ABD’de kara listeye alındı.
  • Rusya’nın SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılması kararlaştırıldı.

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  • AB ve İngiltere, Bank Rossyia ve Promsvyazbank’ın varlıklarını dondurdu.
  • Rus hava yolu şirketi Aeroflot, İngiltere hava sahasından menedildi.
  • AB merkezli şirketlerin yanı sıra ilaç şirketleri, askerî iletişim birimleri ve tersanelerin teknoloji ihraç etmeleri yasaklandı. Rus silah üreticisi JSC Kalaşnikof bu yasağa dâhil.
  • Ukrayna dezenformasyon kampanyalarının arkasında olan ve Yevgeny Prigozhin tarafından finanse edilen Kremlin destekli bir şirket olan Internet Araştırma Ajansı da yasaklandı.

İNGİLTERE

  • Banka hesaplarında 50 bin sterlinlik bir limit dâhil olmak üzere zengin Rusların İngiltere bankalarına erişimi kısıtlandı.
  • Varlıklar bütün Rus finans kurumlarına karşı donduruluyor.
  • Rus şirketlerinin İngiltere’de devredilebilir menkul kıymetler ve para piyasası araçları ihraç etmesini önlemeye yönelik tedbirler alındı.

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  • Belirlenmiş bankaların İngiltere üzerinden sterline ve takas ödemelerine erişmesini engelleme yetkisi verildi.
  • Elektronik, telekomünikasyon ve havacılık dahil sektörlerde üst düzey ve kritik teknik ekipman ve bileşenlerin ihracatı yasaklandı.

AVRUPA BİRLİĞİ

  • Rusya’nın AB bankalarında 100 bin euronun üzerindeki mevduatlarının, AB merkezi menkul kıymet saklama kuruluşlarının Rus hesaplarında tutulmasının ve Rus müşterilere avro cinsinden menkul kıymetlerin satılması yasaklandı.
  • AB ticaret merkezlerinde Rus devlet kuruluşlarının hisselerinin listelenmesi yasağı getirildi.
  • Petrol arıtma teknolojilerinin Rusya’ya satışı, tedariki, transferi veya ihracatının yasaklanması ve ilgili hizmetler için kısıtlamalar geldi.

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  • Tüm uçak, yedek parça ve teçhizatın Rus havayollarına ihracat yasağı getirildi. Buna sigorta, reasürans ve bakım hizmetleri yasağı da dahil.
  • Diplomatlar, Rus yetkililer ve iş adamları artık AB’ye ayrıcalıklı erişime izin veren vize kolaylaştırma hükümlerinden yararlanamayacak.
  • Hava sahası bütün Rus uçaklarına kapatılacak.

SOSYAL HAYATTAN MEN

  • ABD ileri teknoloji ürünlerinin Rusya’ya ihracatını kısıtladı.
  • Almanya, Rusya’dan uzanan Nord Stream 2 doğalgaz boru hattının açılmasını askıya aldı.
  • Avustralya, zengin Ruslara ve Rus birliklerinin Ukrayna’ya gönderilmesine izin veren 300’den fazla Rus parlamento üyesine yaptırım uyguladı.
  • Tayvan dünya çip üretimde lider olan ülke, yarı iletkenler başta olmak üzere Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlara katılacağını duyurdu.
  • Kanada, Rusya’ya tüm ihracat izinlerini iptal etti. 62 kişi ve kuruluşu hedefleyen yasak listesi oluşturdu.
  • UEFA’nın 2022 Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg’dan Paris’e taşıdı. FIFA, maçlarda Rus bayrağı ve marşının kullanılmasını yasakladı.

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  • AB, Russia Today, Sputnik ve yan kuruluşlarının yayınına yasak getirdi.
  • Avrupa Voleybol Konfederasyonu Rusya ve Ukrayna’daki tüm müsabakaları iptal etti.
  • Polonyalı futbolcular Dünya Kupası elemelerinde Rusya ile oynamama kararı aldı.
  • Avrupa Konseyi Rusya’nın üyeliğini askıya aldı.
  • OECD Rusya’nın üyelik müzakerelerini dondurdu.
  • Rusya, Eurovision şarkı yarışmasından çıkarıldı.
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya’nın müsabakalara ev sahipliği yapmasını ve bayrak ve marşını yasakladı.
  • CoE Bakanlar Komitesi Rusya’nın üyeliğini askıya aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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