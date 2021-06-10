FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

10.06.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülkelere uçuşların tekrar başlaması için mektup yazdı. Rusya Başbakan Yardımcısı'na yazılan mektupta Türkiye'de vaka sayılarının düşüşe geçtiği, uçuşların açıldığı Avusturya, Hırvatistan ve Macaristan gibi ülkelerde ise vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekildi.

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

ATOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi Başkanı Tatyana Golikova'ya bir mektupla turizm sektörüne ilişkin çeşitli taleplerin iletildiği belirtildi.

Bakan Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyorBakan Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyor

"1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TATİLLERİNİ YAPAMIYOR"

ATOR’un sitesinde yayımlanan mektupta, Türkiye ile uçuşların kısıtlanması sebebiyle turizm sektörünün zarar gördüğü vurgulanırken “Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle şirketlerin turistlere yükümlülükleri 44 milyar rubleye çıktı. Yaklaşık 1,3 milyon kişi, kendilerinin ve turizm sektörünün kontrolü dışında gelişen süreç nedeniyle tatillerini gerçekleştiremiyor.” ifadesine yer verildi.

Rusya’dan uçuşların gerçekleştirilemediği çok sayıda ülkede salgın durumunun, uçuşların yapılabildiği çok sayıda ülkeden daha iyi olduğuna işaret edilen mektupta, “Türkiye’de vaka sayıları düşüyor. Öte yandan, uçuşların açıldığı Avusturya, Hırvatistan ve Macaristan gibi ülkelerde vaka sayılarında önemli artış yaşandı.” ifadesi kullanıldı.

Salgınla ilgili sürecin, Rusya’nın şartlarını karşıladığı ülkelerle uçuşların tekrar başlatılmasının istendiği mektupta, şunlar kaydedildi:

"Aşılanan Rus vatandaşlarını da belirli şartlar altında kabul edeceğini açıklayan ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelere uçuşların tekrar başlamasını öneriyoruz. Bu, turistlere planlı bir seyahat yapma fırsatı vererek sosyal gerilimi azaltacak ve ayrıca tur operatörlerinin yerine getirilmemiş yükümlülüklere ilişkin birikmiş borçları azaltmasına ve böylece tüketicilerle yaşanacak zorluklardan kaçınmasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca Rusların aşılanma sürecini de hızlandıracaktır."

Mektupta, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Mısır gibi bazı ülkelerin Rus vatandaşlarını kabul edeceklerine yönelik açıklamalar yaptıkları hatırlatıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ekmeğe yeni zam kapıda!Ekmeğe yeni zam kapıda!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

77 yıllık alışkanlık: Gece kalkıp bakarım!

77 yıllık alışkanlık: Gece kalkıp bakarım!

Antalya büyüklüğünde bir şehri aydınlatacak!

Antalya büyüklüğünde bir şehri aydınlatacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.