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Bakan Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyor

10.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye ile uçuş kısıtlamasını kaldırmasına ilişkin temasları sürdürdüklerini belirterek, "Görüşmeler olumlu gidiyor. Ruslar yerinde tespit yapacak" dedi.

Bakan Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, Rusya'nın koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirdiği uçuş kısıtlamasını kaldırmasına ilişkin temaslar hakkında, "Görüşmeler olumlu gidiyor. Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Onlar bize 2 sayfa soru sordular, detaylı cevap verdik. Ruslar yerinde tespit yapacak" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Rus heyetin ziyaretinin ardından verilerini Rusya devleti ile paylaşacağını, bu veriler ışığında ülkenin uçuşları yeniden başlatmaya karar vereceğini belirtti.

"8'DEN FAZLA ÜLKE İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI"

Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Bütün ülkelerle bizim Sağlık Bakanlığı yetkilileri onların Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 'Covid yönetim merkezleri' diyelim onlarla mutabakat sağlıyoruz. Her iki heyeti düzenli olarak, defalarca görüştürüyoruz. Herkesin karşılıklı soruları oluyor. Sorular cevaplanıyor. O aşamalar geçiliyor şu anda. Olumlu gidiyor hepsi. Şu ana kadar 8’den fazla ülke ile görüşme sağlandı. Avrupa ülkeleri de hızlandı. Fransa ile de başlıyor şimdi. Hollanda, Belçika hepsiyle görüşme olacak. Önce sağlık birimlerinin mutabakatı sağlanıyor. AB kendi içinde karar verme aşamasında yeni yeni alıyor kararlarını. Avrupa dışı ülkeler de uyum sağlıyor" dedi.

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"TÜRKİYE, AVRUPA KRİTERLERİNE GELDİ"

Türkiye'nin vaka sayılarında Avrupa kriterlerine geldiğini kaydeden Ersoy, "Her ülkenin kriteri de farklı. Avrupa'nın tek bir kriteri yok. Biri diyor '100 binde 50', diğeri '40'. Bir ülke diyor ki 'Bu yetmez mutasyon'. Her ülkenin kendine ait kuralları var. AB ortak karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor sadece. Avrupa dışı ülkelerde her ülke kendi kararını kendi alıyor. O yüzden tek tek görüşülüyor ülkelerle" diye konuştu.

"HALK PLAJLARININ SAYISI ARTIYOR"

Halk plajları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Halk plajlarının sayıları artıyor. Şu an sayısı 7’ye çıktı. Önümüzdeki sene çok daha fazla açacağız. Her bölgede açacağız. Şu anda 4'tü, 7'ye çıktı; önümüzdeki sene 7'yi 14'e çıkaracağız. Bunların girişleri ücretsiz oluyor, hizmet standardı da 5 yıldızlı oluyor. Halktan olumlu tepki alıyoruz, sayılarını çoğaltacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Rusya Mehmet Nuri Ersoy
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