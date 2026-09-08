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S&P Global’den TCMB için kritik faiz öngörüsü

Piyasalar 10 Eylül’de açıklanacak faiz kararına kitlenirken S&P Global Intellgence, TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Kuruluş, küresel enerji maliyetlerindeki yükselişin Türkiye’nin enflasyon görünümü üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.

S&P Global’den TCMB için kritik faiz öngörüsü
Sariye Nur Dönmez

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politakası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Faiz kararına ilişkin beklentiler şekilenirken S&P Global Market Intelligence, TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını öngördü.

S&P Global’den TCMB için kritik faiz öngörüsü 1

S&P GLOBAL FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

ABD merkezli S&P Global grubunun piyasa araştırma ve veri analitiği birimi S&P Global Market Intelligence, eylül ayındaki PPK toplantısı öncesinde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Kuruluş, TCMB’den bu toplantıda yeni faiz adımı beklemediğini bildirdi.

S&P Global’den TCMB için kritik faiz öngörüsü 2

ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLEDİ

S&P Global’in değerlendirmesinde küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş de öne çıktı. Ağustos ayında başlayan ABD-İran savaşının enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin Türkiye’ye de olumsuz yansıdığını belirtildi.

Kuruluş, jeopolitik gerilim nedeniyle ortaya çıkan enerji maliyetlerindeki artışın Türkiye’nin enflasyon patikası üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini değerlendirdi.

“EK BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR”

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, fonlama kanalındaki son düzenleme ile PPK toplantısı arasında kısa bir süre bulunduğuna dikkat çekti. Birch bu nedenle TCMB’nin toplantıda ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediğini belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, S&P Global, TCMB’nin iki hafta önce bankaları yeniden yüzde 37’lik politika faizi üzerinden fonlamaya başlamasının kısa vadede yeni bir faiz indirimi ihtimalini azalttığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz kararı
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