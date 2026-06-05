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Saadet Partisi lideri Arıkan'dan dikkat çeken 'İplikçi Nedim' göndermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Arıkan'ın 'İplikçi Nedim' göndermesi yaptığı görüldü.

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan dikkat çeken 'İplikçi Nedim' göndermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya paylaşımında 'İplikçi Nedim' göndermesi yaptı.

"İPLİKÇİ NEDİM" PAYLAŞIMI

Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kişisel servetini Türkiye'ye getirenlerin yurt dışından elde ettiği gelirden vergi muafiyeti olacağına yönelik sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Saadet Partisi lideri Arıkan dan dikkat çeken İplikçi Nedim göndermesi 1

Arıkan paylaşımına, Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahneyi de ekleyerek "Bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil düpedüz "İplikçi Nedim" zihniyetidir!" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şimşek kurtlar vadisi saadet partisi kurtlar vadisi iplikçi nedim Mahmut Arıkan
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