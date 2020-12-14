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Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Saanen, yüksek süt ve döl verimiyle tercih edilen İsviçre kökenli bir keçi ırkı. Renkleri kremden beyaza doğru değişen bu sevimli hayvanların yetiştiriciliği ülkemizde 1959 yılından beri yapılıyor. Bu ırk, farklı iklim koşullarına uyma özelliğinden dolayı dünyanın birçok yerinde tercih ediliyor. Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

İçindekiler

  • Saanen Keçisi Nasıl Beslenmeli?
  • Saanen Keçisi Yetiştiriciliğinde Hastalıklara Karşı Koruma ve Aşılama
  • Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Kârlı mıdır?
  • Saanen Keçisi Özellikleri ve Fiyatları
  • Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2020

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini süt geliri üzerine kurmak isteyenler için Saanen buna uygun bir cins olarak öne çıkıyor. İsviçre'nin Saanen Vadisi'nden dünyaya gönderilen bu hayvanın ülkemizde saf ya da melez olarak bulunduğunu, yüksek süt veriminden dolayı tercih edildiğini görüyoruz. Bulunduğu iklime kolayca uyum sağlayan Saanen, etinden ziyade sütünün değerlendirilmesiyle yüksek kazanç olanağı sağlıyor. Diğer keçi cinslerine göre daha fazla süt vermesi, yapılan yatırımın geri dönüşü açısından da büyük avantaj. Peki Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mıdır?

Saanen Keçisi Nasıl Beslenmeli?

Saanen keçisi beslenmesi hususunda bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru rasyonu belirlemek beslenme için en önemli faktör; bunun için uzman bir veterinerden görüş almalısınız. Yüksek verim için doğru besleme ve bakım, bu işin en önemli kuralıdır. Beslenme cinsiyete ve yaşa göre değişiklik gösterir.

  • Çiftleşme dönemi: Sağlıklı bir çiftleşme olması için teke katım zamanında hem erkek hem dişi için beslenme önemli. 4-6 hafta süren bu dönemde süt keçisi için 1-1,5 kg kuru ot, 250-300 gram arpa şeklinde bir karma yem verilir.
  • Gebelik dönemi: Gebelikte son 1.5 ay yavrunun ana karnında en hızlı geliştiği zamandır. Bu dönemde doğru ve yeterli bir rasyon, iri yavrular elde edilmesini sağlar. Annenin güçlü olması ikiz doğurma ihtimalini yükseltir. Bu dönemde canlı ağırlığa göre 200 gramdan başlayan kesif yem miktarı 600-700 grama kadar yükseltilebilir. Ayrıca 500-800 gr arasında kaliteli kuru ot önerilir.
  • Laktasyon dönemi: Süt veriminde en yüksek dönem doğumdan sonraki 6-8 haftalık süreçtir. Süt verimi 10 aya kadar devam edebilir. Beslenme de buna göre değişiklik gösterir. Protein açısından %16-17 seviyesi ve 700 kcal enerji içeren karma yem verilir. Bir litre süt için 400-500 gramk karma yem şeklinde hesaplanır.
  • Oğlakların beslenmesi: Doğumdan sonraki ilk 3-5 gün ağız sütü verilen oğlaklar, sonrasında anasından doğal emzirme ya da biberon-kova yöntemi ile beslenir. 12 hafta boyunca 0,5 litreden başlayarak 2 litreye kadar giderek artan bir şekilde ana sütü verilir. Bunu yanı sıra doğumdan birkaç gün sonra kaliteli kuru ot ve kesif yem de beslenmeye eklenir. 15 günden sonra yalama taşı konmalı, yeşil ot yemesi için meraya çıkarılmalıdır.
  • Tekelerin beslenmesi: İyi bir döl için tekeler özellikle çiftleşme döneminde kuvvetli beslenmelidir. Bu dönemden öncesinden başlayarak yem miktarının %10-15 arttırılması önerilir. Kuru ota ek olarak 300-500 gram tahıl ilavesi faydalı olur. Ayrıca genç tekelere günde 1 yumurta ve kuru üzüm verilmesi de yaygındır.

Saanen Keçisi Yetiştiriciliğinde Hastalıklara Karşı Koruma ve Aşılama

Hastalıkları ortaya çıkmadan önlemek yerinde bir yaklaşımdır. Bunun için ağılları temiz tutmak ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat etmek keçi yetiştiriciliğinde son derece önemlidir. Zeminin kuru kalması ve gübrenin olabildiğince çabuk ağıldan aktarılması bakteri ve virüsleri uzak tutar. Doğru havalandırma ve her bir keçi için yeterli alan olması da sağlıklı bir ağıl için önceliklidir.

Keçi salgın hastalıkları şöyle sıralanabilir:

  • Çiçek hastalığı
  • Şap hastalığı
  • Kuduz
  • Ektima

Bakteri kökenli hastalıklar:

  • Yumuşak böbrek hastalığı
  • Yavru atma
  • Şarbon
  • Yalancı verem
  • Keçi ciğer hastalığı

Sürünün sağlığı ve devamlılığı açısından en doğru önlem aşılamadır. Aşıların mutlaka zamanında ve uzman bir veteriner hekim tarafından yapılması gerekir. Ayrıca iç-dış parazit bakımına da önem verilmelidir. Aşılama takvimi ve söz konusu olabilecek başka hastalıkların önlenmesi için veteriner hekim danışmanlığı şarttır.

Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Kârlı mıdır?

Bilinçli bir şekilde üretim yapılması halinde keçi sütü para kazandırabilir. Başlangıç için yem temini ve sütün değerlendirilmesi konularında araştırma yapmak yerinde olur. Maliyet hesabını bulunduğunuz bölgenin avantaj ve dezavantajlarına göre yapmalısınız. Göz önünde bulunduracağınız temel noktalar şöyle:

  • Yem hazır mı alınacak, üretecek arazi var mı?
  • Sütün değerlendirileceği tesis mesafesi
  • Veteriner hizmetlerine ulaşım mesafesi
  • Personel çalıştırılacak mı?

Süt tesislerinin yoğun olduğu Çanakkale, Balıkesir gibi bölgelerde değilseniz sütü kendiniz değerlendirme yoluna gitmelisiniz. Peynir ya da dondurma yapımını öğrenmeniz yetmeyecektir, bunlara pazar da bulmalısınız. Keçi sütü, inek sütüne göre hem daha faydalı hem de daha pahalıdır. Bu da yüksek gelir ihtimalini arttırır. Saanen keçisinin süt verimi hayvandan hayvana değişiklik gösterir. İlerleyen süreçte sürüde seçim yapma yoluna gidip en verimlileri ayırarak az keçiyle çok süt elde edebilirsiniz. Böylece bakım ve yem maliyetleri büyük oranda düşer.

Saanen Keçisi Özellikleri ve Fiyatları

Görünüm olarak keçiler beyaz renkli ve kısa tüylüdür. Dişiler kabak, yani boynuzsuz, erkekler boynuzludur. Canlı ağırlık erkeklerde 70 kg, dişilerde 50 kg civarındadır. Laktasyon, yani süt verme dönemi 10 aya kadar çıkabilen hayvanın günlük süt verimi 2,5-3 litre olsa da bu, iyi bakım ve beslenmeye bağlıdır. Saanen keçisi yavru verimi açısından bereketlidir. İkiz hatta üçüz doğumlar görülebilir.

Saanen keçisinin fiyatları yaşına ve cinsine göre değişiklik gösteriyor. Bu işe girişecekseniz hayvanın hangi dönemde nasıl adlandırılığını öğrenmenizde fayda var: Oğlak, çepiç, teke vb.

Eğer hazır yeriniz varsa ve ilk aşamada örneğin 10 keçi ile başlamayı düşünürseniz bunun maliyeti güncel fiyatlara göre 8-10 bin TL arasında değişir. Saanen keçisi yavrusu fiyatları da değişkenlik gösteriyor. İnternette bunları takip edeceğiniz, karşılaştıracağınız siteler mevcut.

Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2020

Küçükbaş hayvancılık, devletin teşvik ettiği alanlardan biri. Her yıl damızlık, çiğ süt gibi başlıklar altında destekleme duyuruları açıklanıyor. Desteklerden faydalanabilmeniz için bölgenizdeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmanız gerekiyor. Ayrıca hayvanlarınızın TÜRKVET (Hayvan kayıt sitemi) kaydının olması şart.

Saanen keçisi yetiştiriciliği projesi hazırlamak ve hayata geçirmek istiyorsanız bunu kredi ya da destekler yoluyla yapabilirsiniz.

  • Ziraat Bankası, İşletme Kredisi ve Yatırım Kredisi başlıkları altında ağıl yapımı, küçükbaş hayvan alımı, ilaç, yem, yakıt vb. giderler için uygun faizle kredi veriyor.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, 9.1.2017 tarih ve 2017/9760 sayılı kararı ile teke alımı, damızlık küçükbaş hayvan yatırımı konularında 2020-2022 yılları arasında yapılacak yatırımları destekleyecektir.
  • Bu alanda yatırım yapmak istiyorsanız TKDK (Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) duyurularını takip etmenizde yarar var. Bu kurum, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği'nden sağlanan kaynakları kırsal kalkınmaya aktarmayı hedefliyor ve girişimci projelerini destekliyor.
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