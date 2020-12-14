Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini süt geliri üzerine kurmak isteyenler için Saanen buna uygun bir cins olarak öne çıkıyor. İsviçre'nin Saanen Vadisi'nden dünyaya gönderilen bu hayvanın ülkemizde saf ya da melez olarak bulunduğunu, yüksek süt veriminden dolayı tercih edildiğini görüyoruz. Bulunduğu iklime kolayca uyum sağlayan Saanen, etinden ziyade sütünün değerlendirilmesiyle yüksek kazanç olanağı sağlıyor. Diğer keçi cinslerine göre daha fazla süt vermesi, yapılan yatırımın geri dönüşü açısından da büyük avantaj. Peki Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mıdır?
Saanen keçisi beslenmesi hususunda bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru rasyonu belirlemek beslenme için en önemli faktör; bunun için uzman bir veterinerden görüş almalısınız. Yüksek verim için doğru besleme ve bakım, bu işin en önemli kuralıdır. Beslenme cinsiyete ve yaşa göre değişiklik gösterir.
Hastalıkları ortaya çıkmadan önlemek yerinde bir yaklaşımdır. Bunun için ağılları temiz tutmak ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat etmek keçi yetiştiriciliğinde son derece önemlidir. Zeminin kuru kalması ve gübrenin olabildiğince çabuk ağıldan aktarılması bakteri ve virüsleri uzak tutar. Doğru havalandırma ve her bir keçi için yeterli alan olması da sağlıklı bir ağıl için önceliklidir.
Keçi salgın hastalıkları şöyle sıralanabilir:
Bakteri kökenli hastalıklar:
Sürünün sağlığı ve devamlılığı açısından en doğru önlem aşılamadır. Aşıların mutlaka zamanında ve uzman bir veteriner hekim tarafından yapılması gerekir. Ayrıca iç-dış parazit bakımına da önem verilmelidir. Aşılama takvimi ve söz konusu olabilecek başka hastalıkların önlenmesi için veteriner hekim danışmanlığı şarttır.
Bilinçli bir şekilde üretim yapılması halinde keçi sütü para kazandırabilir. Başlangıç için yem temini ve sütün değerlendirilmesi konularında araştırma yapmak yerinde olur. Maliyet hesabını bulunduğunuz bölgenin avantaj ve dezavantajlarına göre yapmalısınız. Göz önünde bulunduracağınız temel noktalar şöyle:
Süt tesislerinin yoğun olduğu Çanakkale, Balıkesir gibi bölgelerde değilseniz sütü kendiniz değerlendirme yoluna gitmelisiniz. Peynir ya da dondurma yapımını öğrenmeniz yetmeyecektir, bunlara pazar da bulmalısınız. Keçi sütü, inek sütüne göre hem daha faydalı hem de daha pahalıdır. Bu da yüksek gelir ihtimalini arttırır. Saanen keçisinin süt verimi hayvandan hayvana değişiklik gösterir. İlerleyen süreçte sürüde seçim yapma yoluna gidip en verimlileri ayırarak az keçiyle çok süt elde edebilirsiniz. Böylece bakım ve yem maliyetleri büyük oranda düşer.
Görünüm olarak keçiler beyaz renkli ve kısa tüylüdür. Dişiler kabak, yani boynuzsuz, erkekler boynuzludur. Canlı ağırlık erkeklerde 70 kg, dişilerde 50 kg civarındadır. Laktasyon, yani süt verme dönemi 10 aya kadar çıkabilen hayvanın günlük süt verimi 2,5-3 litre olsa da bu, iyi bakım ve beslenmeye bağlıdır. Saanen keçisi yavru verimi açısından bereketlidir. İkiz hatta üçüz doğumlar görülebilir.
Saanen keçisinin fiyatları yaşına ve cinsine göre değişiklik gösteriyor. Bu işe girişecekseniz hayvanın hangi dönemde nasıl adlandırılığını öğrenmenizde fayda var: Oğlak, çepiç, teke vb.
Eğer hazır yeriniz varsa ve ilk aşamada örneğin 10 keçi ile başlamayı düşünürseniz bunun maliyeti güncel fiyatlara göre 8-10 bin TL arasında değişir. Saanen keçisi yavrusu fiyatları da değişkenlik gösteriyor. İnternette bunları takip edeceğiniz, karşılaştıracağınız siteler mevcut.
Küçükbaş hayvancılık, devletin teşvik ettiği alanlardan biri. Her yıl damızlık, çiğ süt gibi başlıklar altında destekleme duyuruları açıklanıyor. Desteklerden faydalanabilmeniz için bölgenizdeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmanız gerekiyor. Ayrıca hayvanlarınızın TÜRKVET (Hayvan kayıt sitemi) kaydının olması şart.
Saanen keçisi yetiştiriciliği projesi hazırlamak ve hayata geçirmek istiyorsanız bunu kredi ya da destekler yoluyla yapabilirsiniz.
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