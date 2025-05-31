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Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara ve Hasan Akgün kimdir?

Türkiye bu sabaha şafak operasyonuyla uyandı! Avcılar Belediye Başkanı, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe ve Hasan Akgün kimdir? Büyükçekmece’nin uzun zamandır belediye başkanı olan Hasan Akgün ismi dikkat çekiyor…

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara ve Hasan Akgün kimdir?
Doğukan Akbayır

İBB soruşturması ve 3 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişiye gözaltına kararı verildi! Haklarında gözaltı kararı olan isimler arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe var. Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara ve Hasan Akgün kimdir?

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AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

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Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.

Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir. Halen görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Aynı zamanda birçok Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek odalarında aktif bir şekilde görev almaktadır.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN KİMDİR?

1955 yılında Trabzon'da doğdu.

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1974 yılında üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde belediyecilik hayatına başladı.1977-1981 yılları arasında Sefaköy Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1981 yılında kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.1984 yılında Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.Büyükçekmece'nin tarihi sorunu olan ve 40 yıl çözülemeyen altyapı sorunun 20 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" ünvanı aldı.Türkiye'nin ilk ve tek TV kulesi ile en büyük kapalı fuar- kongre merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ni bölgemize kazandırdı.1999 yılında 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Alt yapı ve eğitim konularında büyük atılımlar yaparak, büyük projelere imza attı.2004 yılında 3. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Bu dönemde Büyükçekmeceyi tamamiyle modern ve cağdaş bir dünya kenti haline getirdi.

2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey, Celaliye-Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 2009 yılında 4. kez Belediye Başkanı seçildi.Dr. Hasan Akgün 14 Aralık 2002- 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptı. Halen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Dr. Hasan Akgün'ün;
-“Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi”
-“Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece”
-“Atatürk ve Cumhuriyet” adlı yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

1988 yılında, Gaziosmanpaşa’da doğdu. Aslen Erzincanlı bir ailenin ilk çocuğu olan Bahçetepe, ilkokul ve liseyi Gaziosmanpaşa’da tamamladı. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimine başladı.

Lise ve üniversite öğrencisiyken en büyük hobisi olan futbolla iç içe bir hayat yaşayan Hakan Bahçetepe, okuduğu okulların futbol takımlarında yer alarak sporu hayatının merkezinde tuttu.

Çalışma hayatına Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yer alan Emirağa Çarşısı’ndaki babasının esnaf dükkanında başlayan Bahçetepe, 2015 yılından bu yana kablo sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.

Gaziosmanpaşa'da ikamet etmektedir ve evlidir.

Gençlik kollarında aktif siyasete başladığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında ise Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olan Hakan Bahçetepe, bu görevini sürdürmektedir.

Hissenet
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