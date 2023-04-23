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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayını ne zaman? 10 bin 900 işçi alınacak!

23.04.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı gibi ilanlara yapılan başvuruların ardından 10 bin 900 işçi alımı için geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayını ne zaman? İŞKUR kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayını ne zaman? 10 bin 900 işçi alınacak!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 25-26 Nisan'da noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Kuruma 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 silahsız güvenlik görevlisi, hastanelerde çalışacak 747 klinik destek elemanı, 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 279 elektrikçi, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 195 inşaat boyacısı ve 130 marangoz işçisi alınacak. "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular şimdiden arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önceki Sağlık Bakanlığı kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelmişti.

İŞKUR - SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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sağlık bakanlığı işçi alımı

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