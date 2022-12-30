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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! 11 bin 317 işçi alındı

30.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili beklenilen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının ilk aşamasında 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için başvurular alınmıştı. Başvuru yapan adaylar arasından personel olmaya hak kazananlar düzenlenen kuranın ardından belirlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! 11 bin 317 işçi alındı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımında kura çekimi 28 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde belirlenen illerde gerçekleştirildi. Kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun.” dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

İşe alınan sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

sağlık-bakanlığı-personel-alımı

4- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

5- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

sağlık-bakanlığı

6- Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

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Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

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