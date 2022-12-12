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SAĞLIK BAKANLIĞI personel alım sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/11 tercih sonuçları belli oldu mu? Heyecanla bekleniyor

12.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 31 bin 183 sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurular 5 Aralık’ta tamamlanmıştı. Gözler Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, SAĞLIK BAKANLIĞI personel alım sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/11 tercih sonuçları belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alım sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/11 tercih sonuçları belli oldu mu? Heyecanla bekleniyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarına çevrildi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları için tercihler ÖSYM tarafından 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekeştirildi. Ancak Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

Sağlık Bakanlığı3

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

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Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı personel alımı

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