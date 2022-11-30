FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS 2022/11 tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS 2022/11 tercih kılavuzu

30.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı’na 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, personel alımı ise ÖSYM üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS 2022/11 tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS 2022/11 tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığının toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM tarafından ise Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu erişime açıldı. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu’nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

sağlık-bakanlığı

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılbaşında o ödemeler de artacak! 'Çift asgari ücret gelebilir...' Yılbaşında o ödemeler de artacak! 'Çift asgari ücret gelebilir...'
Gram altına alternatif olacak! Gram altına alternatif olacak!
‘Tonlarca altın var!’ Türkiye altın rezervi ile ilgili çok konuşulacak sözler ‘Tonlarca altın var!’ Türkiye altın rezervi ile ilgili çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı kpss tercih sağlık bakanlığı personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Sıfır otomobil satışında büyük oyun! 'Yasak olduğu için öyle yazdık'

Sıfır otomobil satışında büyük oyun! 'Yasak olduğu için öyle yazdık'

Konut kredisinde 3 farklı faiz oranı iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Konut kredisinde 3 farklı faiz oranı iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.