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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Kalan 42 bin 500 pozisyon için gözler, Sağlık Bakanlığı personel alımında!

19.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılacak ikinci kura çekimi ile kuruma 42 bin 500 kişi alınacak. Bilindiği üzere ilk kura çekimi ile 85 bin kişiden 42 bin 50 kişinin işlemi daha önce tamamlanmıştı. Şimdi gözler, yeni kura çekilişi için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Kalan 42 bin 500 pozisyon için gözler, Sağlık Bakanlığı personel alımında!

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşuyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci personel alım tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar belli olur olmaz haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapta yaptığı alımlarda ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537’sini tıbbi sekreter, 5 bin 831’ini ise hemşirelerden oluşmuştu.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı3

İkinci alımlarda ise teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alımın yapılması bekleniyor.

Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

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