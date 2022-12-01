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Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı? Bakan Koca’dan teşvik açıklaması

01.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Mili Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemelerinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı?

Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı? Bakan Koca’dan teşvik açıklaması

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde çalışan personeller maaş promosyonlarını bekliyorlar. Daha önce sağlık çalışanları teşvik ödemesi ile illgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.’ dedi.

emekli-ocak-zammı

Bakan Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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