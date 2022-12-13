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Sağlık Bakanlığı TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/11 tercih sonuçlarını duyurdu mu?

13.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyip başvurularını gerçekleştiren adayları sonuç heyecanı sardı. Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında, tercih işlemleri ise 30 Kasım 2022- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında yaptılar.

Sağlık Bakanlığı TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/11 tercih sonuçlarını duyurdu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen ve başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdi ise tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Peki, Sağlık Bakanlığı TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS 2022/11 tercih sonuçlarını duyurdu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2022/11 tercih sonuçları hakkında güncel bir duyuru yayınlar yayınlamaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 BİN 183 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

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TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

SAĞLIK PERSONELİ KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

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"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

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